Automobilist (22) komt om bij eenzijdig ongeval A27 Vianen

Bij een verkeersongeval op de A27 ter hoogte van Vianen is op vrijdagavond 19 juli een 22-jarige automobilist uit Poederoijen om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Middenberm

Door nog onbekende oorzaak verloor de man de man de macht over het stuur en kwam uiteindelijk over de vangrail in de middenberm tot stilstand. Medische hulp mocht niet meer baten.

Onderzoek

Het ongeval gebeurde rond 19.45 uur op de afrit naar de A2 in de richting van 's-Hertogenbosch. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De afdeling Opsporing van Team Verkeer van de politie Midden-Nederland heeft het ongeval in onderzoek.