Man (23) overlijdt na zware mishandeling op het Plein in Den Haag

In de nacht van zaterdag op zondag 21 juli heeft er een zware mishandeling plaats gevonden op het Plein. 'Hierbij raakte een 23-jarige man dusdanig ernstig gewond dat hij op zondag 21 juli is overleden aan zijn verwondingen', zo meldt de politie die een Team Grootschalige Opsporing gestart is en dringend op zoek is naar getuigen.

Slachtoffer in zorgwekkende toestand aangetroffen

Zaterdagnacht omstreeks 00:50 uur werd het alarmnummer gebeld vanwege een mishandeling op het Plein, waarbij een man ernstig gewond was geraakt. Hulpverleners vonden de 23-jarige man in zorgwekkende toestand liggend op de grond. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis waar hij de volgende ochtend vroeg aan zijn verwondingen is overleden.

Ruzie

Aan de mishandeling vooraf heeft vermoedelijk een ruzie plaats gevonden, deze begon bij de Lange Poten. De uiteindelijke mishandeling vond verderop plaats bij het Plein tegenover een horecagelegenheid. Bij de mishandeling waren meerdere personen betrokken.

Uitgebreid onderzoek

Omdat er sprake is van een misdrijf is er onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het team probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt daarin meerdere scenario’s.

Getuigen gezocht

Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen en met mensen die beschikken over camerabeelden van het Plein of omgeving.