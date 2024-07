OM in hoger beroep tegen alle vrijspraken zaak Ali B.

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft woensdag hoger beroep aangetekend in de zaak tegen rapper Ali B., die in eerste aanleg is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens een verkrachting en een poging tot verkrachting. Dit meldt het OM woensdag.

OM in beroep tegen 3 vrijspraken

Ali B werd vrijgesproken van verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, maar in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting. 'Voor aanranding van zangeres Jill Helena, een vrouw die hij kende van het tv-programma The Voice of Holland, volgde ook een vrijspraak, net als voor de aanranding bij de zaak van slachtoffer Naomi. Het OM gaat tegen alle drie de vrijspraken in beroep', aldus het OM.

'Aanranding Jill Helena niet wettig en overtuigend bewezen'

In het vonnis heeft de rechtbank aangegeven dat de getuigenis van Jill Helena betrouwbaar en geloofwaardig was, maar dat de aanranding niet wettig en overtuigend bewezen kon worden. Dat heeft er onder meer mee te maken dat ze lang heeft gewacht met het vertellen van haar verhaal aan anderen.

OM ziet aanknopingspunten

Daarnaast werden volgens de rechtbank haar verklaringen onvoldoende ondersteund door ander bewijs. Het OM ziet na bestudering van het vonnis aanknopingspunten om de zaak opnieuw voor te leggen in hoger beroep. Dat geldt ook voor de andere twee vrijspraken.

'Moedig'

Het OM heeft vanaf het begin van deze zaak de verhalen van de slachtoffers geloofd en vindt het moedig dat zij met hun verhaal naar buiten kwamen, ondanks alle media aandacht. Het OM vindt het belangrijk dat slachtoffers van seksueel misbruik aangifte doen en ook in de toekomst aangifte blijven doen.

Ali B. had al eerder hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.