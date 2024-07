Ouders betaalden gemiddeld 3 210 euro aan kinderopvang in 2023

In 2023 ontvingen ruim 700 duizend ouders toeslag voor de opvang van in totaal iets meer dan 1 miljoen kinderen. Gemiddeld betaalden ouders 3 210 euro zelf. Driekwart van de ouders betaalden voor de opvang een hoger uurtarief dan de door de overheid vastgestelde maximum uurprijs. Dat meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers van de Belastingdienst.

Het uurtarief dat ouders voor kinderopvang moeten betalen, bepalen de kinderopvangorganisaties. Daarnaast stelt de Rijksoverheid elk jaar een maximum uurprijs vast voor de formele kinderopvang. Tot dit tarief kunnen ouders kinderopvangtoeslag vragen. Een kinderopvang mag een hoger uurtarief vragen dan de vastgestelde maximum uurprijs. Dat verschil betalen ouders zelf.

Driekwart ouders betaalt meer dan maximum uurprijs

In 2023 waren de totale opvangkosten gemiddeld 8 950 euro. Daarvan kregen ouders 64 procent (5 740 euro) vergoed via kinderopvangtoeslag. De overige 36 procent (3 210 euro) betaalden ouders zelf. Dit bedrag bestond uit 2 690 euro eigen bijdrage volgens de vastgestelde maximum uurprijs, en 520 euro die ouders meer moeten betalen omdat de uurtarieven hoger waren dan het gemaximeerde uurtarief. Bijna driekwart van de ouders betaalde in 2023 voor minimaal één kind een hoger uurtarief dan de maximum uurprijs. Het is voor het eerst dat het CBS de totale kosten in beeld kan brengen.