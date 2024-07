Tevredenheid met sociale leven nog niet op niveau van voor corona

In 2023 was 80 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder tevreden met hun sociale leven. Dit is iets hoger dan in 2022, maar lager dan voor 2020. Het percentage mensen dat tevreden is met hun hoeveelheid vrije tijd is juist gedaald, na een stijging in coronatijd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De resultaten komen uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn, dat jaarlijks onder ruim 7 duizend mensen wordt gehouden.

In 2023 zei 80 procent van de volwassenen tevreden te zijn met hun sociale leven, 5 procent was ontevreden, en 15 procent was niet tevreden maar ook niet ontevreden. Daarmee nam het aandeel mensen dat tevreden was met hun sociale leven voor het tweede jaar op rij toe, maar is hiermee nog niet terug op het niveau van voor corona. In 2019 zei 83 procent van de volwassenen tevreden te zijn met hun sociale leven, net als in de jaren daarvoor. In 2020 was dit 80 procent, en in 2021 76 procent, het laagste percentage sinds de start van het onderzoek in 2013.

Minder vaak tevreden met hoeveelheid vrije tijd

74 procent van de volwassenen zei in 2023 tevreden te zijn met hun hoeveelheid vrije tijd, vrijwel hetzelfde als in 2019. Dit is voor het tweede jaar op rij lager. In de coronajaren (2020 en 2021) waren juist meer mensen tevreden met hun hoeveelheid vrije tijd; 76 procent.

84 procent van de volwassenen zegt tevreden te zijn met hun leven in het algemeen. Dit is niet veranderd vergeleken met eerdere jaren, tijdens en voor corona.

Tevredenheid mensen met weinig contact fors gedaald

Mensen die veel contact hebben met anderen, zijn het vaakst tevreden met hun sociale leven. Dit geldt zowel voor contact met familie, als met vrienden of buren. Sinds 2013 is de tevredenheid met het sociale leven van mensen met weinig contact sterk afgenomen. Daarmee zijn de verschillen in tevredenheid tussen mensen met veel, en mensen met weinig contact, groter geworden. Het duidelijkst is dit zichtbaar bij de contacten met familie of vrienden.

In 2013 was 85 procent van de mensen die dagelijks contact hadden met familie tevreden met hun sociale leven, tegen 65 procent van hen die zelden of nooit contact hadden met hun familie. In 2023 is dit verschil groter geworden: 84 tegen 45 procent.