Minder asielverzoeken en nareizigers in tweede kwartaal 2024

In het tweede kwartaal van 2024 hebben 7,7 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat is 14 procent minder dan een kwartaal eerder. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2023 dienden meer mensen een eerste asielverzoek in, ook kwamen meer nareizigers naar Nederland. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).