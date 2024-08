Explosief ontploft bij woning in Bergen op Zoom

Een woning aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom is vanochtend vroeg flink beschadigd door een explosie. De dader is weggerend de bewoners geschrokken achterlatend.

Op donderdag 1 augustus 2024 om 1.15 uur ziet de bewoner van een huis aan de Halsterseweg een man aan komen lopen. Hij hoort glasgerinkel en de man rent eer weg. Kort daarna volgt een harde explosie die een gedeelte van de voorzijde van de woning vernielt. Er raakt verder niemand gewond.

Onderzoek

De hulpdiensten worden gewaarschuwd en komen ter plaatse. De politie start een onderzoek. In dat onderzoek roepen ze getuigen op om zich te melden. Misschien weet iemand wat de mogelijke aanleiding kan zijn voor dit incident. Er zijn meerdere mogelijkheden om informatie of beelden met ons te delen of om dit anoniem te doen via Meld Misdaad Anoniem.