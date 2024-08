Kleurrijke botenparade Amsterdam Pride drukbezocht

In Amsterdam is zaterdag precies aan het begin van de middag om 12.00 uur de botenparade van de Pride Amsterdam van start gegaan in het Oosterdok. De route die de botenparade volgde liep vanaf het Oosterdok via Nieuwe Herengracht – Amstel – Prinsengracht om tenslotte te eindigen op het Westerdok.

Thema #Together

Mede vanwege het mooie weer stonden er langs de vaarroute honderdduizenden bezoekers die werden getrakteerd op een kleurrijk schouwspel dat door de 80 deelnemende boten werd gepresenteerd. Om 18.00 uur had ook de laatste boot het Westerdok bereikt en eindigde de botenparade.

'Samen sterker'

TOGETHER is dit jaar het thema van Pride Amsterdam. Samen met onze ambassadeurs Nickie Nicole, Inge Lamboo, Karen de Lathouder, Rikkie Kollé, André Donker en Haroon Ali dragen wij uit dat we samen sterker staan.

In een polariserende samenleving komt de LGBTQIA+ community regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar. Juist in een tijd waar regenboog-identiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen, is het belangrijk dat iedereen elkaar weer weet te vinden. Samen sterker, ondanks onze verschillen. En samen sterker, dankzij onze verschillen. We hebben elkaar nodig.

De boodschap van liefde voor onze dierbaren

Bij Pride Amsterdam vieren we de boodschap van liefde voor onze dierbaren, maar ook de liefde voor hen die verder van ons afstaan, maar met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgen vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie, of diversiteit in geslachtsontwikkeling. TOGETHER in Pride. Voor onszelf én voor de ander.