Arrestatieteam pakt verdachte schietincident Eindhoven op

Onderzoek en aanhouding

Het slachtoffer (29) ging gisteren na het schietincident naar de spoedeisende hulp. Daar belde hij de politie dat hij beschoten zou zijn. De politie startte direct een onderzoek. Dat leidde vanochtend tot de aanhouding van de 32-jarige verdachte in Eindhoven. Gelet op de ernst van het incident deed het arrestatieteam de aanhouding. De verdachte bevond zich op dat moment in een woning aan het Hugo de Grootplein.

Verhoord

Wat uiteindelijk de exacte achtergrond of aanleiding was van het schietincident wordt onderzocht. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek en wordt vandaag verhoord. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en maakt het naar omstandigheden goed. Agenten deden een zoeking in de woning waar de verdachte werd aangehouden op zoek naar een vuurwapen. Daar namen zij diverse op vuurwapen gelijkende voorwerpen in beslag, die momenteel onderzocht worden.