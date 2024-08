Vier verdachten dodelijk incident aangehouden in Duitsland

De politie heeft vier mannen aangehouden voor de fatale mishandeling op het Plein in Den Haag. In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli heeft er een openlijke geweldpleging plaatsgevonden op het Plein. Hierbij raakte een 23-jarige man uit Somalië dusdanig ernstig gewond dat hij op zondag 21 juli is overleden aan zijn verwondingen.

In Duitsland zijn dinsdag vier mannen aangehouden voor de fatale mishandeling van een 23-jarige man uit Somalië op 21 juli op het Plein in Den Haag. De aanhoudingen gebeurden op verzoek van de Nederlandse politie en de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie heeft de Duitse autoriteiten gevraagd om de overlevering van de verdachten.

In de nacht van zaterdag 20 juli op zondag 21 juli werd een 23-jarige Somalische man in het centrum van Den Haag zodanig mishandeld dat hij als gevolg daarvan is overleden. Hij kreeg het tussen 0.30 uur en 1.00 uur op de Lange Poten aan de stok met een groep van vier personen, waarna de ruzie op het Plein uitmondde in fataal geweld.

Grootschalig opsporingsonderzoek door de politie leidde tot de identificatie van vier mannen die in Duitsland wonen. Het gaat om een man van 19 jaar, een man van 21 jaar en twee mannen van 23 jaar.