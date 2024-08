CBS: Oppervlakte zoete kersenteelt bijna verdrievoudigd sinds 2000

In 2024 werden zoete kersen geteeld op een areaal van bijna 560 hectare, wat gelijkstaat aan 1.120 voetbalvelden. 'In 2000 ging het om 198 hectare', zo meldt het CBS woensdag.

Pruimenteelt afgenomen

'De oppervlakte voor pruimenteelt nam juist af vergeleken met 2000', aldus het CBS op basis van de voorlopige publicatie van de landbouwtelling 2024 van het CBS.

In 2024 nam het areaal waarop zoete kersen wordt geteeld toe met 1,5 procent vergeleken met het jaar ervoor. Met uitzondering van 2004, 2010 en 2019, neemt de oppervlakte waarop zoete kersen wordt geteeld ieder jaar toe. Het aantal kersentelers (340) is sinds 2000 ongeveer gelijk gebleven.

Meer kersen

Sinds de jaren negentig worden steeds meer kersen geteeld in Nederland. Dit komt onder andere door de opkomst van nieuwe rassen. In 2024 mochten kersentelers die last hebben van een exotische fruitvlieg, voor het laatst gebruikmaken van twee gewasbeschermingsmiddelen. Of deze maatregel effect heeft op het kersenareaal van volgend jaar is niet duidelijk.