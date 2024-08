Felle brand verwoest gemaaid gras op weiland

Rond 16.30 uur woedde een felle brand in een weiland langs het Hooibrugpad in Gemonde. Het duurde even voordat de brandweer ter plaatse was omdat deze in eerste instantie naar de Boxtelse zijde van de Dommel werd gestuurd. Al snel bleek dat ze aan de andere zijde moesten zijn.

Omdat de hooibrug niet voor gemotoriseerd verkeer geschikt was, zat er niets anders op dan omrijden. Het vuur greep razendsnel om zich heen door het droge gemaaide gras was op het weiland lag. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, welke vanaf afstand goed te zien was. Een boer uit de omgeving zag het ook en kwam met zijn gierton ter plaatse. Nog voor de brandweer er was had de boer de vlammen gedoofd. De brandweer kwam nog met twee blusvoertuigen en een waterwagen ter plaatse, echter hebben zij alleen maar nageblust. Ook werd bluswater uit de naastgelegen Dommel gepompt. Volgens de melder was het in eerste instantie nog een relatief klein brandje, maar binnen een half uur stond het hele weiland in de brand. Naar schatting is z’n 100 bij 50 meter (5000 m2) afgebrand. Over de oorzaak is niets bekend.