Meer dan 100 inbeslaggenomen chihuahua's niet terug naar zussen in Culemborg

Geluids- en stankoverlast

Twee zussen huurden een doorsnee rijtjeswoning in de gemeente Culemborg. In die woning hielden zij ongeveer 125 chihuahua's. Dit heeft geleid tot een aantal meldingen uit de buurt vanwege geluids- en stankoverlast.

Inbeslagname

Op 29 juli 2024 nam de gemeente de honden na een aantal controles in beslag. De gemeente vindt namelijk dat zoveel honden niet passen binnen een woonfunctie. De dierenbescherming vangt de honden op dit moment voor 14 dagen op. Vanaf maandag 12 augustus 2024 biedt de dierenbescherming de honden aan voor herplaatsing bij andere mensen.

Verzoek zussen

De zussen willen de chihuahua's graag terug en hebben daarom een verzoek ingediend bij de voorzieningenrechter om te voorkomen dat de honden herplaatst worden. Zij vinden dat geen sprake is van een overtreding en dat het niet redelijk is om de honden in beslag te nemen en te herplaatsen.

Groot aantal honden past niet in een rijtjeswoning

De voorzieningenrechter vindt dat het houden van ongeveer 125 honden in een rijtjeswoning niet past binnen een woonbestemming. Omwonenden ondervinden ook behoorlijk veel geluids- en geuroverlast, omdat de honden binnenshuis hun behoeftes doen en hard en ongecontroleerd blaffen. Buiten is al een sterke hondengeur te ruiken en in de woning ruikt het sterk naar urine, zo stelde de toezichthouder van de gemeente vast. Ook is de woning door het houden van de honden zwaar vervuild geraakt. Dat laatste bevestigt volgens de voorzieningenrechter dat een dergelijk groot aantal honden niet passend is in een doorsnee rijtjeswoning

Niet in staat om voor dit grote aantal honden te zorgen

De voorzieningenrechter oordeelt verder dat het ook redelijk is dat de honden in beslag zijn genomen en herplaatst worden, omdat de situatie in de woning niet langer houdbaar was. De zwaar vervuilde woning is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van de zussen (verzoekers), maar ook voor hun honden en omwonenden. De vrouwen zijn volgens de voorzieningenrechter ook niet goed in staat gebleken om voor dit grote aantal honden te zorgen.