Drie zwaargewonden nadat auto van viaduct rijdt

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Steenbergen Op de Kapelaan Kockstraat in Steenbergen zijn vannacht 3 personen zwaargewond geraakt nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor en van het Viaduct af reed. In de auto vond de politie lachgascilinders.

De auto met de drie inzittenden reed afgelopen nacht rond 03.30 uur over een viaduct op de Rondweg Oost in Steenbergen. Daar raakte de bestuurder (23) de macht over het stuur kwijt en reed hij van het talud af. De auto kwam daarbij in het water langs de Kapelaan Kockstraat terecht. Alle drie de inzittenden raakten daarbij gewond, maar konden zelfstandig uit de auto komen. Omdat er enige tijd sprake was van een mogelijke vierde inzittende hebben duikers van de brandweer het water doorzocht. Daarbij werd niemand meer aangetroffen. In de auto werd lachgas aangetroffen. Van de bestuurder is een bloedtest afgenomen.