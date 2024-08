27-jarige man overleden na schietincident

Zaterdagochtend is er een 27-jarige man omgekomen bij een schietincident. Het slachtoffer is op de Piersonstraat in Schiedam overleden. Er is een onderzoek gestart en de politie roept getuigen op zich te melden.

Vanmorgen rond 5.45 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer over een incident in de Piersonstraat. Hier troffen de hulpdiensten een zwaargewonde man aan in een auto. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Schiedam, had een schotwond en is meteen gereanimeerd door ambulancepersoneel. Hij heeft het niet gered. De twee mannen die bij hem in de auto zaten, zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Hun rol wordt onderzocht.

Willem Hedaweg Rotterdam

Op de Willem Hedaweg in Rotterdam is ook een Plaats Delict (PD) gemaakt. Hier worden sporen veiliggesteld. Politie onderzoekt of er een verband is tussen beide locaties.