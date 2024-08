Politie houdt verdachte (56) aan in onderzoek overleden vrouw woning Groningen.

In het Drentse Vries is de politie dinsdagmiddag op zoek geweest naar een 56-jarige man uit Groningen die mogelijk betrokken is bij het overlijden van de vrouw die dinsdagochtend 13 augustus in een woning aan het Linnaeusplein werd. 'Deze man is dinsdagavond in de buurt van Vries aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord', zo laat de politie weten.

Overleden

De politie trof de vrouw dinsdagochtend rond 10.30 uur aan in de woning aan het Linnaeusplein. 'De vrouw was op dat moment al overleden. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Groningen', aldus de politie.

Pinautomaat

In Vries (Drenthe) zocht de politie naar de 56-jarige man uit Groningen die mogelijk betrokken is bij het overlijden van deze vrouw. De man werd dinsdagochtend om 07.20 uur voor het laatst gezien bij de pinautomaat aan de Oosterhamrikkade in Groningen. Hij was op een scooter vertrokken. Deze scooter is later in de omgeving van Vries aangetroffen.