Code Geel voor onweersbuien met neerslag tot 50 mm

Woensdagmiddag en -avond is er in het noordoosten van het land kans op onweersbuien met veel regen in korte tijd. Dit meldt het KNMI woensdag.

Code Geel

'In de loop van de middag en avond ontstaan er in het noorden en oosten enkele stevige onweersbuien met vooral kans op veel regen in korte tijd. In de loop van de avond doven de buien uit', aldus het KNMI die Code Geel heeft afgekondigd.

Lokaal tot 50 mm regenval mogelijk

De onweersbuien kunnen vooral veel neerslag in korte tijd produceren. Plaatselijk kan er rond 30 mm regen binnen een uur vallen en zijn er in totaal neerslagsommen van rond 50 mm mogelijk. Verder is er kans op hagel tot 2 cm, met name in Friesland, Drenthe en Groningen.