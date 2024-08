Vrouw (59) zwaargewond na steekincident in Schaijk

De politie pakte woensdagmiddag een 24-jarige man op in Drunen op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident op een camping aan de Palmstraat in Schaijk. Daarbij raakte een beheerder van de camping - een 59-jarige vrouw – ernstig gewond.

Agenten kregen rond 15.20 uur melding van het steekincident. Het slachtoffer bleek zwaargewond, maar was nog wel aanspreekbaar. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar de aanleiding en de toedracht van het steekincident.

Aanhouding

Al vrij snel na de komst van de agenten bleek dat de verdachte, een 24-jarige Drunenaar, in een auto was weggereden. De politie hield hem even later aan in zijn woonplaats.Hij is ingesloten op het politiebureau voor verder onderzoek.