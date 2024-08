Tien vuurwapens gevonden in Rotterdamse schuur

De politie heeft donderdagmiddag 15 augustus tien vuurwapens in beslag genomen aan het Robbenoordplein in Rotterdam. Dit meldt de politie vrijdag.

Melding inbraak in schuren

De politie kwam de vuurwapens op het spoor na een melding over een aantal schuren waar was ingebroken. 'In een van de schuren werden vervolgens de vuurwapens gevonden. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek', aldus de politie.

Team Parate Eenheid

Nadat de politie de vuurwapens in de schuur aantrof, is ook de bijbehorende woning doorzocht door het Team Parate Eenheid. In de woning zijn verder geen bijzonderheden aangetroffen. De Forensische Opsporing heeft daarna onderzoek gedaan in de schuur. De vuurwapens zijn in beslag genomen. De politie start een onderzoek naar de eigenaar van de woning.