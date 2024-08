Auto gelanceerd Schijndel

Schijndel Zondagavond rukte de hulpdiensten rond 23.20 uur uit voor een eenzijdig verkeersongeval op de Boxtelseweg (N618) bij Schijndel. Een automobilist raakte met zijn voertuig van de weg, ramde een bord maar werd tegelijkertijd met zijn voertuig gelanceerd door de vangrail.

Voordat het voertuig op zijn kant op het wegdek tot stilstand kwam raakte het nog meermaals de vangrail. De auto raakte zwaar gehavend, maar ook de vangrail liep de nodige schade op. De weg tussen Boxtel en Schijndel is door het ongeval dicht. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren. Eén traumahelikopter landde in een weiland niet ver van het ongeval vandaan. Het slachtoffer was bij kennis en is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De wegbeheerder bekijk de schade en zal de nodige actie uitzetten voor het herstellen van de vangrail.