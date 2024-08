Verdachten in zaak zorgboerderij Wedde in vrijheid gesteld door fout OM

De twee medewerkers van een voormalige zorgboerderij in Wedde, die op 18 juli 2024 zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar en vier maanden voor het mishandelen en vernederen van cliënten, zijn op vrijdag 16 augustus in vrijheid gesteld.

OM verzuimd verlenging voorlopige hechtenis in te dienen

Het Openbaar Ministerie heeft verzuimd de vordering tot verlenging van de voorlopige hechtenis tijdig in te dienen. Op 9 augustus 2024 constateerde het OM dat de termijn van de inbewaringstelling van verdachten was verstreken zonder dat de rechtbank of het hof tijdig is verzocht verdachten langer vast te houden. Het OM heeft meteen na deze constatering alsnog bij het hof de gevangenhouding, dan wel gevangenneming, van verdachten gevorderd.

Hoger beroep

Het hof heeft op 15 augustus 2024 besloten die vorderingen van het OM af te wijzen, waarna de verdachten in vrijheid zijn gesteld. De verdachten hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De zaak wordt zo spoedig mogelijk gepland. Tot die tijd blijven de twee verdachten op vrije voeten. De wettelijk vertegenwoordigers van de slachtoffers in deze zaak zijn van de invrijheidstelling op de hoogte gebracht.

'Heel vervelend'

Het OM betreurt deze situatie en begrijpt dat dit nieuws voor de familie van de slachtoffers heel vervelend is om te horen. Binnen het OM zal worden bekeken wat er precies is misgegaan en hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.