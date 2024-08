Explosie bij woning aan de Malherbestraat in Venlo

Rond de klok van 05:30 uur is een explosief afgegaan bij een woning aan de Malherbestraat in Venlo. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Er is grote schade aan de voordeur van het pand. Een man met een hoodie is rond het tijdstip van de explosie gezien door getuigen. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden.