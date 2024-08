Complotdenkster 'satanisch-pedofiel netwerk' riskeert boetes en celstraf

De voorzieningenrechter verbiedt een vrouw uit Doetinchem om zich op welke wijze dan ook nog langer uit te laten over het bestaan van een satanisch-pedofiel netwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit meldt de rechtbank Gelderland maandag.

Verwijderen eerdere online uitlatingen

Ook moet zij alle eerdere uitlatingen hierover verwijderen van websites, sociale media en online platforms. 'Als de vrouw zich niet aan deze verboden houdt, dan wordt haar een dwangsom opgelegd van 5.000,- euro per overtreding, oplopend tot in totaal 400.000,- euro. Als zij zich, bij overschrijding van dat laatste bedrag, nog steeds niet aan het verbod houdt en de uitlatingen niet heeft verwijderd, kan zij tot maximaal 60 dagen in hechtenis worden genomen.

Social media

Vanaf 3 april 2023 plaatst de vrouw berichten op sociale media waarin zij de uitlatingen van anderen over onder meer kindermoorden door een satanisch-pedofiel netwerk in de gemeente Bodegraven - Reeuwijk herhaalt. De gemeente heeft haar op 8 augustus 2024 opgedragen haar uitlatingen te staken en te verwijderen, maar zij legde dit naast zich neer en deed dit zelfs in nog meer heftige bewoordingen. De gemeente Bodegraven – Reeuwijk vroeg de rechter om alle uitlatingen te verbieden. Niet alleen nieuwe, maar ook de berichten die ze eerder op onder meer social media, websites en online platforms publiceerde.

Ernstige inbreuk persoonlijke levenssfeer

Voor het bestaan van een, volgens de vrouw wijdvertakt, satanisch-pedofiel netwerk bestaat geen enkel bewijs. Dit is in eerdere rechtszaken al meerdere keren vastgesteld en ook nu ontbreekt iedere feitelijke aanwijzing daarvoor. De inhoud van de uitlatingen van de vrouw hierover zijn zeer bedreigend en beschadigend voor inwoners en medewerkers van de gemeente en daarmee onrechtmatig. Dit geldt ook voor zover haar uitlatingen die gericht zijn tegen de advocaat van de gemeente.