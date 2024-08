Explosie Amsterdam-Zuid bij woning Generaal Vetterstraat

De politie onderzoekt een explosie die plaatsvond in de nacht van zondag 25 augustus op maandag 26 augustus bij een woning aan de Generaal Vetterstraat in Amsterdam. 'Niemand is hierbij gewond geraakt en er is nog niemand aangehouden', zo meldt de politie maandag.

Melding harde knal

Rond 02.30 uur ontvangt de politie een melding dat er een harde knal te horen was bij een woning in de Generaal Vetterstraat. Er ontstaat een brand in de woning, waarop de bewoners de politie en de brandweer alarmeren. Op het moment van de explosie zijn er twee personen aanwezig in de woning.

Twee personen in veiligheid gebracht

Nadat de brandweer deze personen in veiligheid heeft gebracht, controleert de ambulance hen ter plaatse op eventueel letsel. De personen hoeven niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Ter plaatse doet de politie onderzoek en treft hierbij sporen van explosieven aan.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen en omwonenden, die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord rondom het tijdstip van de explosie. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam.