ANWB AutoMaatje viert miljoenste rit

Al ruim 9 jaar AutoMaatje

Inmiddels helpen vrijwilligers van AutoMaatje al ruim 9 jaar plaatsgenoten die minder mobiel zijn om naar hun bestemming te gaan zoals het ziekenhuis of sociale activiteiten. ANWB AutoMaatje is actief in een derde van alle gemeenten en is daarmee een onmisbare vervoersservice in Nederland. Ruim 4.300 vrijwilligers gebruiken hun eigen auto om zo’n 42.500 minder mobiele plaatsgenoten op weg te helpen.

100-jarige

Deze bijzondere mijlpaal, de miljoenste rit van ANWB AutoMaatje, werd vandaag feestelijk gereden door AutoMaatje-chauffeur Gert van Loenen en de 100-jarige deelnemer Thiena Kiers-Unij. Vrijwilliger en deelnemer van het eerste uur in Barneveld.

Vrijwilliger

“Vrijwilliger zijn bij ANWB AutoMaatje geeft me de kans om iets te betekenen voor mensen zonder eigen vervoer. De band die ontstaat tussen chauffeur en passagier, en de bijzondere gesprekken die we voeren, maken dit werk ontzettend dankbaar en waardevol”, zegt vrijwilliger Gert van Loenen.

'Enorm dankbaar'

Deelnemer mevrouw Kiers-Unij vult aan: “Als 100-jarige ben ik enorm dankbaar voor de hulp van ANWB AutoMaatje. Dankzij Gert kan ik elke tweede en vierde vrijdagmiddag naar ‘de Vorde’ om creatief bezig te zijn met schilderen en bloemschikken. Dit geeft mij niet alleen veel plezier, maar ook de broodnodige gezelligheid. Zonder deze ritten zou ik nergens meer komen. Met de steun van dhr. van Loenen weet ik zeker dat alles goed komt.”

Symbolische miljoenste rit

Tijdens de symbolische miljoenste rit werden zij deze middag ontvangen door Marga de Jager (bestuursvoorzitter ANWB), Jolanda de Heer (wethouder gemeente Barneveld), Jacco van der Tak (burgemeester Barneveld) en Ellen Alders (directeur Welzijn Barneveld), samen met deelnemers en vrijwilligers van AutoMaatje.

Hulp aan mensen die moeilijk kunnen lopen of rijden

De vrijwilligers van ANWB AutoMaatje helpen sinds de start in 2015 mensen die moeilijk kunnen lopen of rijden. Ze brengen deze mensen naar hun bestemming. Hierdoor blijven ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking in contact met hun omgeving. Dit helpt hen om zich goed te voelen en zelfstandig te blijven. ANWB AutoMaatje blijft zich inzetten om nog meer mensen te bereiken en de mobiliteit in Nederland te verbeteren. Samen met vrijwilligers, gemeenten en welzijnsorganisaties is het doel om de komende jaren nog meer ritten te verzorgen.