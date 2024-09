Verdachte aangehouden voor opruiing tot terroristisch misdrijf

Een 31-jarige man uit Den Haag is woensdag 4 september aangehouden voor opruiing tot een terroristisch misdrijf. Hij zei in een Telegramgroep 'een genocide aanval' te willen plegen. Daarnaast wordt hij verdacht van groepsbelediging en belediging met een discriminatoir aspect in een tram vorige week.

De verdachte werd woensdag 4 september omstreeks 16.30 uur aangehouden in Den Haag. Hij zou in een Telegramgroep hebben geschreven: "Ik wil zo graag een genocide aanval plegen op een goed druk bezochte moskee. Maar wil dat niet in m'n eentje doen. En niemand wil me joinen."



Op donderdag 29 augustus schold hij in een tram iemand uit voor 'kankerhomo'. En zei hij tegen de omstander die ingreep: 'Door mensen zoals jij worden deze demonen geaccepteerd'. Op het filmpje dat verdachte daarvan zelf op internet plaatste werd hij door de politie herkend.

Opruiing met terroristisch oogmerk

Woensdag werd de man aangehouden. Hij zit nu vast voor opruiing met een terroristisch oogmerk. Daarnaast wordt hij dus verdacht van groepsbelediging en belediging met een discriminatoir aspect. Hij is daarvoor niet aangehouden, omdat iemand daarvoor volgens de wet niet in voorarrest mag worden genomen. Hij zal daar wel over worden verhoord.