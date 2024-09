Politie stuit na tip op 8.000 nitraten in schuren in Maassluis

'Een anonieme tip leidde woensdag 4 september naar twee schuren in Maassluis waar in totaal 8.000 nitraten waren opgeslagen. Drie mannen van 17, 19 en 40 uit Maassluis worden verdacht van illegale handel in professioneel vuurwerk', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Zwaar illegaal vuurwerk

In de loop van augustus werd de politie over de illegale handel getipt. Onderzoek leidde naar de twee woningen in Maassluis. 'In een schuur aan de Burgemeester Van Reesstraat werden 1.000 nitraten aangetroffen en in een schuur bij een woning aan de Uiverlaan werden nog eens 7.000 nitraten aangetroffen die in beslag zijn genomen en vernietigd', aldus de politie. De drie verdachten zitten niet vast en worden op een later moment verhoord.

Verboden vuurwerk

Het is verboden om professioneel vuurwerk te kopen, af te steken, in bezit te hebben en te verhandelen. Vuurwerk dat als professioneel betiteld kan worden zijn producten als lawinepijlen, strijkers, mortierbommen, cobra's, vlinders en nitraten.