OM eist bijna 3 jaar cel tegen 52-jarige ‘boekhouder’ misdaadorganisatie

Chatgesprekken

Belangrijk bewijs in de zaak is afkomstig uit talloze chatgesprekken die de verdachte via verschillende cryptocommunicatie-platforms heeft gevoerd. Daarin sprak hij veelvuldig over de invoer van partijen harddrugs. De inhoud van de chatgesprekken wordt ondersteund door daadwerkelijk in beslag genomen cocaïne en heroïne. Maar ook door verstuurde foto’s, politieobservaties en financiële gegevens.

Drugs onderschept

De 900 kilo cocaïne waar de verdachte over heeft gechat, is daadwerkelijk onderschept en in beslag genomen door de douane. Dit gebeurde op 25 mei 2016 in Rotterdam. De cocaïne zat in een container met bananen uit Ecuador en had als stempel “BMF”, wat weer terug te vinden is in de chats van de verdachte.

Belangrijke rol

Het OM ziet de verdachte als de financiële man achter de drugstransporten. “Hij is dus geen onbelangrijk iemand”, zei de officier van justitie van het Landelijk Parket. “Hij regelde de overdacht van contant geld voor de organisatie. Hij zorgde niet alleen voor de betalingen van drugstransporten in diverse landen, uit zijn chats blijkt ook dat hij betrokken is bij het begeleiden van de transporten.” Naast de chats over de 900 kilo cocaïne, zijn ook chats aangetroffen over andere drugstransporten in de periode van maart 2020 tot en met 10 mei 2022, de dag van zijn aanhouding.

'Klootzakken'

Zo blijkt uit gesprekken die de verdachte voerde met een Sky-gebruiker uit Engeland, dat hij zich heeft beziggehouden met de uitvoer/doorvoer van ongeveer 1575 kilo heroïne. Ook die partij werd op 9 februari 2021 in de haven van Rotterdam onderschept. En ook daar zijn weer gesprekken van gevonden waarin de 52-jarige man zijn frustratie uit over het onderschepte transport: “klootzakken”, reageert hij in de chats.

Witwassen

De man staat ook terecht voor witwassen van crimineel geld. Tijdens het onderzoek stuitte de politie namelijk ook op grote contante geldbedragen. In de woning van de verdachte lag bijna 60.000 euro cash en kostbare horloges, waaronder een Rolex. Over de herkomst daarvan heeft de verdachte geen verklaring gegeven, maar zijn inkomsten op papier kunnen dat vermogen in ieder geval niet verklaren. De man moet hebben geweten dat het geld dat hij voor de criminele organisatie verplaatste afkomstig is uit drugshandel, sterker nog: hij is hier volgens de officieren van justitie zelf bij betrokken geweest. Volgens het OM adviseerde de ‘boekhouder’ de organisatie daarnaast over de marges bij het crimineel ondergronds bankieren.

Procesafspraken

Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt. Het OM vindt dat het maken van procesafspraken bijdraagt aan een efficiënte en effectieve afdoening van strafzaken. Afgesproken is dat de officier van justitie de strafeis verlaagt en dat de advocaat zich dan onder meer niet zal verzetten tegen het bewijs of in hoger beroep zal gaan. De rechtbank heeft uiteindelijk het laatste woord en beslist of de overeengekomen celstraf van 33 maanden daadwerkelijk wordt opgelegd. De rechtbank doet uitspraak over twee weken.