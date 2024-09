Aanslag met explosief op bovenste verdieping portiekwoning Rotterdam

Woningen ontruimd

'Meerdere woningen zijn ontruimd en twee bewoners van omliggende woningen zijn naar een ziekenhuis vervoerd omdat ze rook hadden ingeademd', aldus de politie die een onderzoek is gestart en op zoek is naar een donker geklede man die na de explosie wegrende richting de Beukelsweg.

Felle uitslaande brand

In de nacht van maandag op dinsdag werd even na 04.30 uur melding gemaakt van de brand. Omdat direct bleek dat het een felle en uitslaande brand was, schaalden de hulpdiensten snel op. Om mensen te kunnen evacueren is onder andere een hoogwerker ingezet.

Veel schade

De schade en de impact op betrokkenen is groot. Het eerste onderzoek wijst uit dat vermoedelijk een explosief de brand veroorzaakte en dat daarna een donker geklede man werd gezien die wegrende richting de Beukelsweg. Er is nog niemand aangehouden.