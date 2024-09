Oppervlakte belangrijkste glasgroenten in tien jaar tijd 10 procent gestegen

De oppervlakte (areaal) van de vier belangrijkste glasgroenten, tomaten, paprika’s, komkommers en aubergines, was 4,1 duizend hectare in 2023. 'Dit is ongeveer 10 procent meer dan tien jaar eerder', zo meldt het CBS woensdag.

Paprika’s en aubergines

'Vooral voor de teelt van paprika’s en aubergines was meer ruimte. Na een piek in het areaal in 2021 is de laatste jaren wel weer een afname van de teeltoppervlakte van deze vier glasgroenten te zien', aldus het CBS op basis van de publicatie Nederland in cijfers.

Teeloppervlakte ter grootte van Amstelveen

In 2023 namen de vier belangrijkste glasgroenten samen evenveel grond in beslag als de gemeente Amstelveen. Het grootste deel (ruim 43 procent) werd gebruikt om tomaten te telen. Nog eens bijna 38 procent was voor de teelt van paprika’s. Daarna volgen komkommers en aubergines.

Minder glasgroentebedrijven

In 2023 waren er in Nederland 625 bedrijven die glasgroenten teelden. Dat is 29 procent minder dan tien jaar eerder. Vooral het aantal bedrijven dat tomaten teelt is gedaald. Zo nam het aantal bedrijven dat trostomaten teelt met bijna de helft af. Wel verbouwen ruim anderhalf keer zoveel telers cherrytomaten. Van de bedrijven die glasgroenten telen, teelt nog steeds het grootste deel tomaten (35 procent), gevolgd door paprika’s (30 procent) en komkommers (29 procent).

Laatste jaren minder groenten uit de kas

In 2023 was de opbrengst in de glastuinbouw voor groenten 1,63 miljoen ton, bijna evenveel als tien jaar eerder. De opbrengst glasgroenten steeg tot 2020, daarna daalde die. In 2023 nam de opbrengst vergeleken met een jaar eerder met 2 procent af waardoor die uiteindelijk ongeveer gelijk was met tien jaar eerder.

Hoge energieprijzen

Dat er minder glasgroenten werden verbouwd heeft vooral te maken met de hoge energieprijzen. Zo is een aantal tomatentelers overgestapt naar komkommers, mede omdat het telen van komkommers minder energie kost. Er werd in 2023 dus wel 7 procent meer aan komkommers geoogst dan een jaar eerder. Van aubergines, tomaten en paprika’s daalden de opbrengsten het laatste jaar.