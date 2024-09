Bibliotheken organiseerden veel meer activiteiten in 2023

In 2023 organiseerden de openbare bibliotheken 32 procent meer activiteiten dan een jaar eerder. Ook werkten meer mensen bij of voor een bibliotheek, en werden meer boeken uitgeleend. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en de KB, nationale bibliotheek.

In 2023 organiseerden de 133 bibliotheekorganisaties samen bijna 406 duizend activiteiten. In 2022 waren dit er nog 306 duizend. Sinds 2015 neemt het aantal georganiseerde activiteiten door bibliotheken jaarlijks toe, met uitzondering van de coronajaren. Vergeleken met 2019, het jaar voor de coronapandemie, organiseerden de bibliotheken 84 procent meer activiteiten.

Groot deel activiteiten gericht op educatie en ontwikkeling

In 2023 was 39 procent van de activiteiten gericht op ‘educatie en ontwikkeling’. Dit betekent dat 158 duizend activiteiten werden georganiseerd op het gebied van onder andere digitale geletterdheid, taalvaardigheid en digitale vaardigheden. In 2022 waren dit er nog ruim 128,5 duizend.

Bibliotheken organiseerden vooral meer activiteiten (+ 59 procent) op het gebied van ‘kennis en informatie’, vergeleken met 2022. Dit zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten met thema’s als gezondheid, werk en sollicitatie, financieel en juridische zaken. Ook activiteiten op het gebied van ‘kunst en cultuur’, zoals cursussen en lezingen, exposities, filmvertoningen en theatervoorstellingen zijn de afgelopen jaren steeds meer onderdeel geworden van het bibliotheekaanbod.

Het organiseren van activiteiten is voor openbare bibliotheken een belangrijke manier om invulling te geven aan de bredere maatschappelijke functies uit de bibliotheekwet.

Meer medewerkers

In 2023 werkten ook meer mensen voor een bibliotheek dan in 2022. Zo hadden 7,9 duizend mensen betaald werk in loondienst bij een bibliotheek (+ 5 procent). Daarnaast werkten 26 duizend mensen er als vrijwilliger (+ 5 procent). Van de ruim 34 duizend mensen die bij een bibliotheekorganisatie werkten, deed 77 procent dit op vrijwillige basis.