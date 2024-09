3 certificaten die de veiligheid van je bedrijf aantonen

Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken, is de Arbowet in het leven geroepen. Ben je ondernemer in Almere en heb je personeel in dienst? Dan moet jij je aan deze wet houden. Als je dit keurig doet, kunnen wij ons voorstellen dat je dit wilt uitdragen naar de buitenwereld. Je vergroot zo niet alleen de kans op nieuwe opdrachten, maar mensen willen mogelijk ook sneller bij je werken. Reden genoeg om certificaten aan te vragen. In deze tekst lichten wij er vijf uit waarmee jij de veiligheid van je bedrijf aantoont.

1) VCA

De term VCA doet bij de gemiddelde ondernemer in Almere wel een belletje rinkelen. Niet gek, want dit is een norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Het is in feite een checklist om dienstverlenende bedrijven op een objectieve manier te beoordelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een VCA certificaat is vooral bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten bij opdrachtgevers of waarbij sprake is van gevaarlijke omstandigheden.

Een VCA certificering kent twee niveaus: VCA* en VCA **. Het certificaat met één ster heeft betrekking op directe beheersing van de veiligheid, gezondheid en milieuactiviteiten op de werkvloer. Het certificaat met twee sterren focust zich daarnaast ook op beleid, structuur en planvorming. Bedrijven die betrokken zijn bij specifieke, risicovolle omstandigheden, kunnen het certificaat voor petrochemie aanvragen: VCA-P.

2) Safety Culture Ladder

Doe je er alles aan om je personeel zo veilig mogelijk te laten werken? Dan denk je misschien dat het wel snor zit met het veiligheidsbewustzijn binnen je bedrijf. Om dit zeker te weten, laat je een audit voor de Safety Culture Ladder uitvoeren. Met behulp van deze beoordelingsmethode wordt het veiligheidsbewustzijn van jouw bedrijf in kaart gebracht. Voor aanbestedingen en contracten in de bouw is deze certificering verplicht. Dit komt voort uit de Governance Code Veiligheid en Bouw (GCVB), die door ProRail, Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector ondertekend is. Met het certificaat draag je uit dat jij de veiligheidscultuur binnen je bedrijf constant wilt verbeteren.

3) ISO 27001

Bij veiligheid denken de meeste ondernemers in Almere al snel aan hun personeel, maar er is meer. Het is immers van belang dat je ook veilig omgaat met alle informatie. Veel bedrijven denken dat hun informatie goed beveiligd is, maar dit is lang niet altijd het geval. Ben je benieuwd hoe dit bij jouw bedrijf zit? Laat dan eens een ISO 27001 audit uitvoeren. Er komt dan een expert langs om het managementsysteem voor informatie te beoordelen. Als je aan alle eisen voldoet, volgt binnen afzienbare tijd een ISO 27001 certificering, inclusief het auditrapport.

Sommige ondernemers in Almere denken dat ISO 27001 alleen voor softwarebedrijven is, maar dat is een misvatting. In principe kan ieder bedrijf dat aan wil tonen dat het verantwoord omgaat met informatie, het certificaat aanvragen. Het legt je geen windeieren, want met het certificaat onderscheid jij je van concurrenten die niet aan de eisen voor informatiemanagement voldoen.