Man in onderbroek aangehouden

De politie heeft een 39-jarige man uit Middelburg aangehouden omdat hij er van verdacht wordt ingebroken te hebben bij een juwelierszaak in de Heuvelstraat. Dat gebeurde vrijdag 13 september rond 04.00 uur. De man probeerde daarna de politie af te schudden door stuk voor stuk zijn herkenbare kleding uit te trekken. Uiteindelijk kon de politie hem aanhouden. Hij had alleen een onderbroek aan.

Rond 04.00 uur bleek dat een ruit en de deur van de juwelierszaak vernield waren. In de buurt werd een tas gevonden met een opvallende print, daarin zaten baksteken. Op beelden van cameratoezicht van de gemeente was te zien hoe een man met deze tas aan was komen lopen. Hij droeg een donkere jas, een rode broek en had een pet op. Meerdere eenheden gingen direct op zoek naar de man.

Rode broek, gele jas

Iets later werd hij door cameratoezicht gezien in de Stadhuisstraat. Hij had geen pet meer op en nu droeg hij een gele jas. Hij was de Monumentstraat ingelopen. Agenten troffen de man daar niet meer aan, maar hoorden wel een alarm van een bedrijf afgaan. Toen ze daar in een binnentuin keken, vonden ze een rode broek. Op beelden was te zien hoe de man de Monumentstraat weer uit was gelopen. In donkere jas met zichtbaar gele voering. Hij had geen broek meer aan.

Op de Wingerdhoek zagen agenten vervolgens de man lopen. Ook zijn jas had hij niet meer aan, hij droeg alleen nog maar een onderbroek. Hij werd als verdachte aangehouden. De jas van de man werd in de buurt gevonden. Daarin zaten een aantal sieraden. De man zit nog vast.