Drie minderjarigen met groot mes beroven jongen (15) van oortjes en telefoon

Het slachtoffer wacht op maandag 2 september 2024 aan het einde van de middag vlak voor 18.00 uur bij de halte op de bus richting Amsterdam wanneer drie jongens hem aanspreken. In eerste instantie is niet direct duidelijk dat de jongens kwaad in de zin hebben. Maar zodra ze het slachtoffer naar zijn oortjes en telefoon beginnen te vragen, weet hij dat het foute boel is.

Groot mes

De jongens willen dat hij zijn waardevolle spullen afstaat, het slachtoffer weigert dat te doen. 'Dan laat één van de jongens opeens zien dat hij een groot mes bij zich heeft. Hier schrikt het slachtoffer van en hij geeft toch zijn oortjes af. Wanneer hij zijn telefoon niet direct wil geven, beginnen de jongens aan hem te trekken en weten zijn telefoon alsnog weg te grissen. De jongens lopen vervolgens weg', aldus de politie.

Omstanders

Terwijl het slachtoffer nog aan het verwerken is wat hem zojuist is overkomen, ziet hij op straat twee mensen voorbijkomen lopen. Hij besluit direct hun hulp in te schakelen en legt uit wat er gebeurd is. De omstanders twijfelen geen moment en gaan naar de drie jongens toe, zij zijn in de buurt blijven staan.

Handgemeen

Eén van de jongens komt dreigend op de omstanders af en er worden ook bedreigingen geuit. Daarna ontstaat een handgemeen tussen de omstanders en de jongens. Uiteindelijk weten de omstanders de waardevolle spullen van het slachtoffer wel terug te krijgen én de politie in te schakelen. Toegesnelde agenten houden de drie jongens in de leeftijd van 13 en 15 vervolgens als verdachten aan. De voorlopige hechtenis van de drie jongens is door de rechter geschorst. Ze mogen een eventueel proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.

'Bel direct 112'

De recherche onderzoekt de gewapende straatroof en de rol van de aangehouden verdachten. Dit soort zaken worden door de politie heel serieus genomen. Maak jij iets soortgelijks mee of zie je zoiets op straat gebeuren? Schroom dan niet direct 112 te bellen. Ook als je eerder slachtoffer van een straatroof bent geworden, maar dit nog niet bij de politie hebt kunnen/willen/durven melden, komen we graag met je in contact.