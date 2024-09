Man verdacht van ontucht met minderjarigen langer vast

Aanhouding

Zedenrechercheurs van de eenheid Rotterdam hielden dinsdag 10 september een 45-jarige man uit Barendrecht aan op verdenking van ontucht met minderjarigen. De man kwam in beeld nadat er aangifte tegen hem was gedaan en hij zichzelf gemeld had bij een politiebureau. Het onderzoek is momenteel in volle gang.

Impact

Een zedenzaak kan ingrijpend en impactvol zijn voor slachtoffers. Zedenrechercheurs hebben een specifieke opleiding gevolgd om slachtoffers en verdachten van dit soort misdrijven te verhoren. Zij zijn zich ook zeer bewust van de impact op slachtoffers. 'Vanwege hun privacy wordt er daarom verder geen woordvoering gedaan over deze zaak. Dat neemt niet weg dat we de bezorgdheid van en impact op buurtbewoners goed kunnen begrijpen', aldus de politie.