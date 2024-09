Brandweer weet met behulp van boer en tractor koe te redden uit de Dommel

De brandweer werd zaterdagmiddag rond 17.50 uur gealarmeerd voor een koe die in de Dommel stond nabij het Bolckpad in het buitengebied van Sint-Oedenrode.

Zoekwerk

Na het nodige zoekwerk werd de koe gevonden in een stiltegebied wat niet toegankelijk is voor voetgangers. Met slangen en touwen werd geprobeerd het dier de hoge kant op te trekken, echter zat het beest met zijn voorpoten vast in het zand.

Tractor

De eigenaar werd getraceerd en die stuurde iemand met zijn tractor. Ook toen bleek het nog een flinke klus het beest op de kant te krijgen maar met een combinatie van de tractor en het trekwerk van de brandweerlieden was het dier rond 20.00 uur op de kant. Brandweerlieden die met waadpakken te water waren geweest zijn schoon gespoten waarna de brandweer terugkeerde naar de kazerne.