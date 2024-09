Overleden persoon in auto Maarheeze is 57-jarige Belg

De politie heeft zaterdag in een auto aan de Fazantlaan in Maarheeze een overleden persoon aangetroffen. 'Wij doen uitgebreid sporen- en buurtonderzoek', zo meldt de politie zondag.

Misdrijf

'We houden er rekening mee dat de overledene door een misdrijf om het leven kwam', aldus de politie. Het gaat om een 57-jarige man uit het Belgische Maaseik. Direct nadat dit gisteren duidelijk werd, startte een uitgebreid onderzoek onder coördinatie van een Team Grootschalige Opsporing (TGO).

Onderzoek

Om een goed beeld van de situatie te krijgen werd de Fazantlaan in Maarheeze enkele uren afgesloten en is een helikopter ingezet. Op de locatie waar de auto staat, werd grondig gezocht naar sporen door rechercheurs van de politie. Ook de auto werd in beslag genomen voor verder (sporen)onderzoek.

Onduidelijk

Wat het 57-jarige slachtoffer precies is overkomen en waarom, is nog onduidelijk. Het onderzoek is in volle gang. 'Meer details delen we op dit moment in dit vroege stadium van het onderzoek niet', aldus de politie.