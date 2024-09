Doorbraak in 20 jaar oude verkrachtingszaak Kralingen

De zaak werd heropend na nieuwe informatie. Twintig jaar geleden stapte op 12 januari een vrouw van toen 30 jaar met een vriend ’s avonds uit de metro van station Voorschoterlaan in Rotterdam. Op de Lusthofstraat krijgt de vriend ruzie over geld met een groepje van 5 of 6 mannen. Toen haar vriend wegliep, wilde zij de situatie op lossen. Ze liep met de mannen mee naar de Paulus Potterstraat waar de mannen om haar heen gaan staan en waar ze door één van de mannen wordt verkracht. In het Park Rozenburg werd ze vervolgens door meerdere mannen nog een keer verkracht.

Ondanks uitgebreid politieonderzoek werd de zaak in 2004 niet opgelost. Maar na nieuwe informatie werd de zaak heropend. Vorige week werd in Opsporing Verzocht, Bureau Rijnmond en via social media aan het publiek gevraagd of zij zich nog iets konden herinneren over de zaak. Ook werd een oproep gedaan aan het groepje mannen die de bewuste avond.

Vanmorgen werd de man in zijn woning in Rotterdam Kralingen aangehouden. Het onderzoek gaat door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.