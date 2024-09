OM: Verdachte (45) zedenzaak Barendrecht bekent misbruik van 19 kinderen

Update

Over de zaak heeft het Openbaar Ministerie (OM) tot nu toe beperkte informatie naar buiten gebracht. Voor de politie en het OM was het belangrijk om eerst de ouders van de slachtoffers te informeren. Dat is nu gebeurd en daarom is er ruimte voor een update.

Zichzelf gemeld op politiebureau

'De man kwam in beeld nadat er aangifte tegen hem was gedaan en hij zichzelf gemeld had bij een politiebureau. Hij wordt op dit moment verdacht van ontucht met in totaal 19 minderjarigen, overwegend aan het einde van de basisschoolleeftijd. Er zijn op dit moment geen aanknopingspunten dat er meer slachtoffers zijn', stelt het OM.

Grootschalig onderzoek

Sinds de aanhouding van de 45-jarige verdachte doet een rechercheteam van de politie in opdracht van de officier van justitie grootschalig onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld. Zo is verdachte inmiddels een aantal keer verhoord en zijn er doorzoekingen geweest op zijn woonadres en op een camping in Hoeven, Noord-Brabant, waar de verdachte geregeld verbleef.

Raadkamer

Op donderdag 26 september verschijnt de verdachte voor de raadkamer van de rechtbank. Dan wordt bepaald of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd.

Impact

'We kunnen de bezorgdheid van en impact op buurtbewoners goed begrijpen. Een zedenzaak is ingrijpend en impactvol voor de slachtoffers en naasten. Het is daarom van belang om de rust te bewaren. Op die manier kunnen politie en OM het onderzoek, dat nog in volle gang is, zo goed mogelijk uitvoeren'. aldus het OM.