Politie onderzoekt aanrijding op de A9

De politie is een onderzoek gestart naar een aanrijding op de A9, waarbij een sportwagen is gecrasht. Dit voorval vond dinsdagavond rond 21.00 uur plaats ter hoogte van Zwanenburg. Na de aanrijding zijn de inzittenden van de sportwagen in een ander voertuig gestapt en weggereden.

Bij de aanrijding was ook een tweede voertuig betrokken. De bestuurder van dit voertuig is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. In de sportwagen zaten meerdere personen, waaronder een kind en vermoedelijk een man. De politie heeft inmiddels vastgesteld dat de wagen naar alle waarschijnlijkheid werd bestuurd door een 38-jarige vrouw uit Amersfoort. De politie heeft de vrouw en het kind later op de avond gesproken. Daarna zijn ze beiden voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Er is echter nog meer onderzoek nodig om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De derde persoon, vermoedelijk een man, is nog niet door de politie gesproken. De politie heeft wel contact gehad met de bestuurder van het voertuig dat de inzittenden van de sportwagen heeft opgehaald.