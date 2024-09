Minder mensen met betaald werk

In augustus 2024 waren er 9,8 miljoen mensen met betaald werk. Dit aantal is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 18 duizend per maand. Hiermee was 73,0 procent van de mensen van 15 tot 75 werkzaam. Tot en met juli bleef de arbeidsparticipatie nog vrijwel gelijk. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden licht toegenomen, met gemiddeld 2 duizend per maand tot 374 duizend. Daarmee kwam het werkloosheidspercentage in augustus uit op 3,7. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind augustus 171 duizend lopende WW-uitkeringen, 6,5 duizend meer dan eind juli.