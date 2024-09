Drie verdachten veroordeeld voor regelen vluchtauto’s voor ernstig misdrijf

Dubbele liquidatie Zoetermeer

'Deze twee auto's, voorzien van valse kentekens, werden gebruikt door de daders van een dubbele liquidatie in 2017 in Zoetermeer. Eén vluchtauto is in brand gestoken. Bij de andere auto was dat kennelijk ook de bedoeling, maar dat is niet gelukt', aldus de rechtbank die oordeelt dat twee verdachten moeten hebben geweten dat de auto's zouden worden gebruikt voor het plegen van een ernstig misdrijf.

Straffen

De rechtbank legt de 31-jarige en 32-jarige verdachten een celstraf op van respectievelijk 18 maanden en 2 jaar. De 33-jarige man, die is veroordeeld voor de diefstal van de ene auto en heling van (onder andere) de andere auto, maar bij wie niet kon worden vastgesteld dat hij wist dat deze auto's in brand moesten worden gestoken, krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf van 240 uur.

Vluchtauto's

De twee auto's werden in april 2017 gestolen in Amsterdam: een BMW tussen 9 april en 15 april en een Volkswagen Golf in de nacht van 23 op 24 april. Uit onderschepte versleutelde berichten en kentekenregistraties blijkt dat beide auto's op 24 en 25 april in Zoetermeer zijn achtergelaten door de verdachten.

Flesje en aansteker

Ook hebben twee van de verdachten het in de berichten over het meenemen van een flesje en een aansteker. In beide auto's bevonden zich een flesje met een brandbare vloeistof en een aansteker om de betreffende auto na gebruik in brand te kunnen steken en zodoende eventuele sporen te wissen.

Versleutelde berichten

Nadat in het nieuws bekend was geworden dat er een schietpartij in Zoetermeer had plaatsgevonden, schreef de 32-jarige man in versleutelde berichten aan een andere persoon dat hij die ochtend vroeg in Zoetermeer was geweest om de Volkswagen Golf te brengen, maar dat 'ze' de Golf niet gestart kregen. Hij schreef dat hij zag dat de binnenkant van de BMW 'goed uitgebrand' was.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de drie verdachten een aandeel hebben gehad in het regelen van de vluchtauto's. Twee verdachten moesten hebben geweten dat de auto's zouden worden gebruikt voor het plegen van een ernstig misdrijf. Niet kan worden vastgesteld dat deze verdachten wisten dat de auto's bestemd waren als vluchtauto's voor de daders van een dubbele liquidatie.

Vrijspraak voor medeplichtigheid dubbele moord

Zij worden dan ook vrijgesproken van medeplechtigheid aan dubbele moord. Ook houdt de rechtbank rekening met het feit dat de verdachten langer op de zaak moesten wachten dan noodzakelijk en dat de redelijke termijn dus is overschreden. De straffen die de rechtbank oplegt, vallen fors lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.