Verdachte (57) doodschieten vrouw in Rijswijk langer vast

De 57-jarige man die is aangehouden na een dodelijke schietpartij in Rijswijk, blijft veertien dagen langer vastzitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag besloten. De man wordt verdacht van moord', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Portiek

Op vrijdagavond 20 september werd het slachtoffer dood aangetroffen in een portiek van een flat aan de Galjoenstraat in Rijswijk. De verdachte was nog in de flat aanwezig toen de politie arriveerde en werd daar direct aangehouden.

Poging doodslag kind en drie buurtbewoners

De man wordt naast moord ook verdacht van poging doodslag op het kind van het slachtoffer, die was in de directe nabijheid van zijn moeder toen er werd geschoten. Ook wordt de man verdacht van poging doodslag op drie buurtbewoners.

Raadkamer

De verdachte moet binnen twee weken voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen, die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd.