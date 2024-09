Onderzoek bewijst: huisdier maakt gelukkiger

Het gezelschap van een huisdier is niet alleen leuk en gezellig, maar heeft ook een positief effect op hun baasjes, zo blijkt uit onderzoek van Figo, dat zij uitvoerden onder duizend Nederlandse honden- en kattenbezitters. Ruim 90 procent van de ondervraagden gelooft namelijk dat huisdieren een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid. Onder de vrouwelijke respondenten ligt dit percentage, met 94 procent, zelfs hoger dan bij de mannelijke respondenten (85 procent).

Daarnaast voelt 3 op de 4 van de hondenbaasjes zich minder eenzaam sinds zij een huisdier hebben, bij de mensen met een kat als huisdier is dit 70 procent. Een meerderheid (83 procent van de honden- en 78 procent van de katteneigenaren) geeft aan dat hun huisdier hun steun en toeverlaat is, vooral in moeilijkere periodes. Mensen die lijden aan een psychische aandoening zeggen dat de onvoorwaardelijke band met hun huisdier een positieve impact heeft op hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.