Extreme regenval zet parkeerplaats winkelcentrum in Kampen blank

In Kampen is vrijdagavond zoveel water naar beneden gekomen dat de parkeerplaats bij winkelcentrum Melmerpark volledig onder water kwam te staan.

Natte voeten

Uit- of instappen was niet meer mogelijk zonder natte voeten te krijgen. Daarom zochten veel bezoekers een andere parkeerplaat. Er werd een regenval van 100 tot 150 mm gemeten die het gevolg was van een regelrechte wolkbreuk.