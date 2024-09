Speciaal meldpunt voor bezorgde politiemedewerkers na hack politieaccount

'Geschrokken'

'Ik ben – net als velen van jullie – geschrokken dat dit heeft kunnen gebeuren en het raakt me dat de gegevens van onze collega’s niet veilig bleken. Natuurlijk moet iedereen binnen en buiten de politie erop kunnen rekenen dat de gegevens die de politie heeft, in veilige handen zijn. Ik realiseer me heel goed dat deze hack bij collega’s tot vragen en zorgen leidt', stelt Knol.

'Speciaal meldpunt '

'We hebben daarom een speciaal meldpunt opgericht waar zij terecht kunnen. Daarnaast werken specialisten keihard om vanuit zicht op de omvang en de impact van de hack tot concrete antwoorden te voorkomen. Vanzelfsprekend worden alle mogelijke maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Mijn allergrootste prioriteit is de bescherming van politiecollega’s en het voorkomen van verdere schade', aldus Knol.