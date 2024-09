Nationale Taptoe in teken van 75 jaar NAVO

20.000 bezoekers

De 5 shows, waarvan één speciaal voor veteranen, waren op 2 na helemaal uitverkocht. Zo’n 20.000 bezoekers genoten van het militaire muziekspektakel dat dit jaar in het teken stond van zowel het 70-jarig bestaan van het evenement als 75 jaar NAVO.

Orkest KMar

Behalve het Orkest Koninklijke Marechaussee (KMar) traden ook orkesten, fanfares en kappellen van de luchtmacht, landmacht en marine op. Vanwege beide thema’s presenteerden de militaire orkesten, fanfares en kapellen dit jaar veel muzikale hits uit vervlogen tijden. Dat deden ze op eigentijdse wijze met creatieve choreografieën en spectaculaire lichtshows. Ook waren diverse buitenlandse musici onderdeel van de show.

Videowall

De optredens werden op een grote videowall ondersteund door historische beelden van onder meer diverse NAVO-missies. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de Nederlandse deelname. De veteranen, die traditiegetrouw samen te gast waren op de vrijdagmiddag, kregen een speciaal eerbetoon.

Draagvlak voor de krijgsmacht

De aandacht voor 75 jaar NAVO en de inzet van onze Nederlandse militairen gaf de taptoe dit jaar een diepere lading. Want behalve een theatraal muziekspektakel dat de veelzijdigheid van de militaire muziek toont, is de taptoe ook een middel om het draagvlak voor de krijgsmacht te vergroten. Dat is in tijden van een verslechterde internationale veiligheidssituatie geen overbodige luxe.

Buitenlandse gasten

Ieder jaar nodigt de organisatie buitenlandse (militaire) musici uit om een optreden te verzorgen. Ter ere van 75 jaar NAVO trad daarom het USAF Honor Guard Drill Team uit de Verenigde Staten op als vertegenwoordiger van het grootste NAVO-lid. Het wereldberoemde team, dat bekend staat om zijn precisie, toonde talloze adembenemende geweerexercities.

Ook Finland, recent toegetreden tot de NAVO, kwam speciaal over voor de taptoe met The Guards Band of the Finnish Defence Forces. Verder waren er optredens van The International Tattoo Highland Dance Team en The International Tattoo Pipes and Drums.

Datum en locatie 2025 onduidelijk

Of, waar en wanneer de Nationale Taptoe volgend jaar plaatsvindt, is nog onduidelijk. Helaas lukt het de gemeente Rotterdam niet meer om het evenement volgend jaar financieel te steunen wegens bezuinigingen op de gemeentelijke begroting. Dat liet de gemeente een aantal weken geleden weten aan de organisatie. Met de financiële bijdrage werd jaarlijks een groot deel van de huursom van Ahoy betaald. Het bestuur van de Stichting Nationale Taptoe is druk bezig met het zoeken naar andere sponsoren en mogelijkheden om het financiële gat te dichten.