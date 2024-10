Vier scholen Etty Hillesum Lyceum Deventer gesloten na online bedreiging

'Voor de zekerheid gesloten'

'Vanmorgen waren vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum dicht vanwege een online bedreiging. Ouders kregen zo snel mogelijk bericht dat de scholen voor de zekerheid tijdelijk gesloten werden. De politie werd meteen ingeschakeld om de bedreiging te onderzoeken', aldus de gemeente.

Scholen woensdag weer open

In overleg met politie, justitie, gemeente en de school is besloten dat de scholen op de vier locaties morgen weer open gaan. Er worden maatregelen genomen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Ondertussen zet de politie het onderzoek onverminderd voort.

Reactie burgemeester

In een reactie zegt burgemeester Ron König: “Dat leerlingen, ouders/verzorgers, directie en medewerkers van de scholen zijn geschrokken, kan ik me goed voorstellen. De politie heeft de zaak in onderzoek en is in goed contact met de school en de gemeente Deventer. Dit soort bedreigingen via sociale media zijn ernstig, zorgelijk en verwerpelijk.”

Tips en informatie

De politie doet een oproep om informatie te delen die kan helpen bij het onderzoek. Informatie kan gedeeld worden via 0900-8844. Anoniem melden kan via ‘Meld Misdaad Anoniem’ op 0800-7000 of via het tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.