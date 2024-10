Dinsdag ook staking in twee Limburgse baksteenfabrieken

De stakingsestafette in de baksteenindustrie gaat de tweede week in. Na 24-uursstakingen afgelopen week bij bedrijven in Gelderland en Groningen verplaatsen de acties zich naar Limburg, waar werknemers van de fabrieken van Vandersanden in Beek en Kessel dinsdag 1 oktober het werk neerleggen. De stakers komen bijeen in Kessel.

De 24-uursstaking begint om 06:00 uur bij de fabriek aan de Kanaalweg 1 in Kessel.

Derde staking in net een week

Yolanda Reus, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Het wil wat zeggen dat er nu weer werknemers van steenfabrieken in Limburg staken, een stakingsestafette als deze is nooit eerder voorgekomen. Dat geeft wel aan dat het de mensen echt hoog zit dat hun werkgevers geen goede cao voor hen willen afspreken. We gaan nu voor de derde keer staken in net een week en de collega's bij andere steenbedrijven staan al te trappelen om ook in actie te komen.’

Fabrikanten werken niet mee

De FNV probeert afspraken te maken over een eerlijke loonsverhoging maar de baksteenfabrikanten werken niet mee. Sterker nog, zij hebben een eerste bod van twee keer 3,5% in vijftien maanden zelfs naar beneden bijgesteld naar 4,25% in een jaar. Leden van de vakbond hebben dit direct afgeschoten.

4,75% en €100 per maand

Zij eisen 4,75% meer salaris (per 1 mei 2024) plus nog eens € 100 bruto per maand. Ook willen de werknemers dat de lonen vanaf 1 mei 2025 meestijgen als de prijzen van boodschappen en bijvoorbeeld energie omhooggaan (automatische prijscompensatie).

Seniorenregeling voor iedereen

Ook willen ze dat alle werknemers recht krijgen op een seniorenregeling. Oudere werknemers kunnen dan minder gaan werken (80%) tegen 90% van hun salaris en met volledige pensioenopbouw. Dit is nodig omdat veel mensen in de baksteenindustrie zwaar werk doen en deden en graag gezond hun pensioen halen.

1.500 werknemers

In de baksteenindustrie in Nederland werken zo’n 1.500 mensen.