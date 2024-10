FNV Stadsvervoer woedend over mogelijk einde contract met GVB

FNV Stadsvervoer is zwaar teleurgesteld in de Vervoerregio Amsterdam. Het lijkt erop dat de concessie voor het stadsvervoer in de hoofdstad niet naar het GVB gaat. Dit zorgt voor onrust bij de medewerkers van het stadsvervoer. De FNV wil op korte termijn duidelijkheid van de gemeente en eist dat de concessie aan GVB gegund wordt.

De Vervoerregio Amsterdam is het bestuurlijk orgaan waarin 14 gemeenten in de regio Amsterdam zijn vertegenwoordigd. Dit orgaan gaat onder meer over de aanbesteding van het openbaar vervoer.

Amsterdams bedrijf

‘Na maanden intensief onderhandelen is het voor het personeel nog steeds onduidelijk wat de nabije toekomst brengt’, zegt Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer. ‘Wij vinden het belangrijk dat het stadsvervoer in Amsterdam door een Amsterdams bedrijf wordt verzorgd en niet naar bijvoorbeeld een buitenlands bedrijf gaat zonder enige binding met de stad met alleen oog voor winst.’

Nachtmerrie

Dat het stadsvervoer in Amsterdam in buitenlandse handen zou komen is een nachtmerrie voor de FNV en de werknemers van GVB. Al sinds 1900 verzorgt GVB het openbaar vervoer in de hoofdstad. Eerst als gemeentelijk bedrijf en vanaf 2007 als zelfstandig bedrijf. Eind dit jaar loopt het contract af tussen GVB en de Vervoerregio Amsterdam.

Marktconform

Al meer dan 20 jaar is het zo dat bij een prestatie die marktconform is, de concessie verlengd wordt en er geen aanbesteding plaatsvindt. ‘Daar hebben wij als vakbond ook langdurig actie voor gevoerd’, legt Vermeulen uit. ‘De mogelijkheid van een zogenoemde onderhandse gunning is voor de 3 grote steden overeind gebleven. Tot grote tevredenheid van het personeel en passagiers, want dat weet waar het aan toe is.’

Loonmatiging als offer

Het personeel heeft ook een bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat die marktconformiteit bereikt werd. Zo is vanaf 2017 een loonmatiging afgesproken van 4,5 miljoen. ‘Personeel heeft dus 4,5 miljoen euro ingeleverd in de afgelopen jaren, maar de tegenprestatie in de vorm van een langdurige ondershandse gunning en het behouden van een ongedeeld GVB blijft vooralsnog uit”

Duidelijkheid

Het adviesbedrijf Berenschot heeft eind vorig jaar nog vastgesteld dat GVB marktconform functioneert, maar de concessie lijkt dus aan hun neus voorbij te gaan. ‘Dat snappen we niet en daarmee gaan we ook niet akkoord’, vervolgt Vermeulen. ‘We willen heel snel duidelijkheid van de Vervoerregio Amsterdam. We willen zwart op wit dat de concessie opnieuw naar GVB gaat. Elke andere optie is onbespreekbaar en onverteerbaar. De huidige situatie leidt tot enorme onrust onder de werknemers en gaat dus in tegen de afspraken die we in het verleden hebben gemaakt.‘